Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Обувь, которую нельзя носить: Мусор или шедевр? 18 работ Елизаветы Литовки

Обувь, которую нельзя носить: Мусор или шедевр? 18 работ Елизаветы Литовки

Привет, друзья искусства! Сегодняшняя художница кажется странной даже мне. Елизавета Литовка, известная как «Floweirdy» привлекла моё внимание благодаря экспериментам с обувью, которую, строго говоря, даже обувью нельзя назвать.

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Комментарии
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НА
Наиля Абракова
Шедевры на грани фантастики и сумасбродства !!!!
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19 час.
АМ
Алиса Майская
Это не творчество, это - клиника. Каждый бездарь стремится к эпатажу, когда руки из жопы, а в голове пусто.
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10 час.
Зоя
маразм крепчает,когда в голове пусто,а если нет мыслей,хотя бы нырните лет на 50 назад,там креатива-целый океан!!!!!
Ответить
3 час.
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