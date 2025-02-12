Обувь, которую нельзя носить: Мусор или шедевр? 18 работ Елизаветы Литовки

Привет, друзья искусства! Сегодняшняя художница кажется странной даже мне. Елизавета Литовка, известная как «Floweirdy» привлекла моё внимание благодаря экспериментам с обувью, которую, строго говоря, даже обувью нельзя назвать.
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