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В Республике Сербской рассказали о давлении Запада из-за отказа от антироссийских санкций

В Республике Сербской рассказали о давлении Запада из-за отказа от антироссийских санкций

Глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович рассказал о давлении Запада на энтитет в составе Боснии и Герцеговины из-за отказа от антироссийских санкций, сообщает РИА Новости "Мы очень уважаем российскую принципиальную позицию.

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