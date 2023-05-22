В Республике Сербской рассказали о давлении Запада из-за отказа от антироссийских санкций

Глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович рассказал о давлении Запада на энтитет в составе Боснии и Герцеговины из-за отказа от антироссийских санкций, сообщает РИА Новости "Мы очень уважаем российскую принципиальную позицию.