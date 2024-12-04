Экс-гитарист Deep Purple рассказал о своем отношении к современной музыке

Ему не нравится популярная музыка, которую можно услышать по радио.Ричи Блэкмор, известный британский гитарист и бывший участник культовой группы Deep Purple, поделился своим мнением о современной музыкальной индустрии.
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