Председатель Экспертного совета Госдумы по строительству рассказал, как благоустроят Москву в ближайшие пять лет

Планируется реконструировать объекты культуры, здравоохранения, образования Председатель Экспертного совета Государственной Думы по строительству рассказал жителям Москвы, что в ближайшие пять лет столичные власти планируют вплотную заняться реконструкцией объектов культуры, здравоохранения, образования В ходе беседы с журналистами новостного издания KP.