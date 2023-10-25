Председатель Экспертного совета Госдумы по строительству рассказал, как благоустроят Москву в ближайшие пять лет

Планируется реконструировать объекты культуры, здравоохранения, образования Председатель Экспертного совета Государственной Думы по строительству рассказал жителям Москвы, что в ближайшие пять лет столичные власти планируют вплотную заняться реконструкцией объектов культуры, здравоохранения, образования В ходе беседы с журналистами новостного издания KP.
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