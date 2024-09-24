Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Небензя: если киевский режим не исчезнет, РФ продолжит спецоперацию

Небензя: если киевский режим не исчезнет, РФ продолжит спецоперацию

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил Запад. что Москва продолжит проводить специальную военную операцию, если киевский режим, который он назвал раковой опухолью, не исчезнет.

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