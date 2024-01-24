Какие народные приметы на Татьянин день, 25 января 2024 года, помогут привлечь удачу и благополучие Ксения КсеновскаяПравославные верующие отмечают 25 января Татьянин день, являющийся одним из наиболее почитаемых праздников в календаре.
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