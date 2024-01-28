Бойня у Приютного: 127-я дивизия уничтожает пехоту ВСУ (ВИДЕО)

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Неплохой шквал,но не дай Бог мимо. это же столько снарядов ушли зря? Ведь продвижение очень не стыкуется с этой артиллерийской атакой.Значит в разведке что то не так. 48 снарядов это развалит город в хлам с населением 45-50 тыс человек.но в сводках такие не фигурируют.Очень бы хотелось,что каждый снаряд шёл в разведанную цель .а не по площадям, тогда живая сила противника будет убывать как в дырявое ведро.С нами Бог,победа будет за нами!
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