Дипломатов РФ не пригласили на мероприятия в честь освобождения Дании

Российские дипломаты не получили приглашения на памятные мероприятия, приуроченные к годовщине освобождения Дании в годы Второй мировой войны, соощает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Копенгагене.
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