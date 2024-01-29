Двойной стандарт: почему CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года

Известия/Ольга Мальцева Самая громкая международная новость дня пришла накануне из Лозанны. Спортивный арбитражный суд (CAS) спустя два года разбирательств вынес решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
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