Приют под Волгоградом забрал из невыносимых условий медведя Саню

Как рассказали корреспонденту ГлагоL в Волгограде Ивану Илюхину экоактивисты, за решетку мишку на потеху отдыхающим посадили совсем малюткойфото: приют для животных «Дино», Волгоград--> Медведь Саня справил новоселье в просторном 200-метровом вольере в приюте для животных «Дино» под Волгоградом.
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