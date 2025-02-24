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Царьград

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ЕС запретил хранение российской нефти: новые санкции в силе

ЕС запретил хранение российской нефти: новые санкции в силе

Европейский Союз ввёл запрет на предоставление хранилищ для российской нефти и нефтепродуктов. Это решение действует вне зависимости от цены и пункта назначения, объявлено в рамках расширения санкций против России.

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