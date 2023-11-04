Официальная сводка Представительства ДНР в СЦКК с 00:00 03.11.2023 по 00:00 04.11.2023 года

За прошедшие сутки противник выпустил 58 единиц боеприпасов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, в результате, пострадал ребенок, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома .