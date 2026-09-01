Умерла звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Ивашина

Только что стало известно о смерти звезды шоу «Битва экстрасенсов» Елены Ивашиной. Ей было всего 43 года.
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