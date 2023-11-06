Ученые пропустили начало мощной магнитной бури

Ученые из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН сообщили о неправильной оценке мощности солнечной вспышки и скорости потока плазмы, что привело к сильнейшей магнитной буре.