Ученые пропустили начало мощной магнитной бури

Ученые из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН сообщили о неправильной оценке мощности солнечной вспышки и скорости потока плазмы, что привело к сильнейшей магнитной буре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии