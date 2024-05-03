Мужчин старше 40 назвали главными носителями сифилиса в Новосибирске

«Высокий удельный вес инфекций среди подростков, беременных и ВИЧ-инфицированных. Много заболевших среди пациентов фертильного возраста, причем, в основном, болеют мужчины старше 40 лет», – прокомментировала эксперт.
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