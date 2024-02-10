Крейг Слейтер: Даже окружение Хорнера в Red Bull не понимает, что происходит

Крейг Слейтер: Даже окружение Хорнера не понимает, что происходитGetty Images / Red Bull Content PoolЖурналист британского Sky News Крейг Слейтер рассказал, что даже инсайдеры из Red Bull Racing не понимают суть обвинений руководителя команды Кристиана Хорнера.