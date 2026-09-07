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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аджар пропустит Гран-при Испании – в «Ред Булл» его снова заменит Лоусон

Команда «Ред Булл» официально подтвердила, что Изак Аджар пропустит предстоящий Гран-при Испании , который пройдет на новой трассе в Мадриде.

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