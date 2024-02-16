Диверсионно-разведывательную группу условного противника уничтожили военнослужащие ЦВО в ходе ночной засады в горах Тувы

По замыслу занятия в ходе воздушного патрулирования указанного района местности при помощи беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» военнослужащие обнаружили перемещение группы «противника» в одном из горных ущелий.
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