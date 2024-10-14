Боррель заявил, что ЕС близок к решению по поставкам Украине на €6,6 млрд

Страны Евросоюза к настоящему моменту не достигли договоренности о разблокировании €6,6 млрд для финансирования поставок вооружений Украине, однако приблизились к этому решению, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
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