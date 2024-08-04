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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Девин Букер рассчитывал попасть в «Майами» на драфте-2015

В беседе с Д’Анджело Расселлом защитник «Финикса» прокомментировал свое попадание в «Финикс». Букер был выбран 13-м на драфте-2015 НБА.

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