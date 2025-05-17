Экономика Еврозоны и Евросоюза в 1-м квартале 2025 г. выросли на 0,3% - обновление от Евростата

Евростат представил пересмотренные данные по ВВП Еврозоны (это 20 стран Европы) за 1-й квартал 2025 года и согласно им рост составил 0,3%, а не 0,4% как сообщалось ранее и это относительно 4-го квартала 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии