Российское экономическое ЧУДО - уже здесь и сейчас

Евгения Болотова

Сильная экономика это та, когда народ страны не голодает, а когда, например, пенсионеру его пенсии хватает лишь на коммунальные платы, то это даже и не экономика, это нищая страна, хотя олигархату и хватает на всё, что они возжелают... А строительства все эти снова за счёт народа, за счёт новых налогов и повышения цен, как, например с 1го сентября - такси, сигареты, водочные изделия и тому подобное...