Неспешный разговор

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Российское экономическое ЧУДО - уже здесь и сейчас

Российское экономическое ЧУДО - уже здесь и сейчас

  Российская экономика вытворяет нечто немыслимое – не только растёт вопреки внешнему давлению, но и в корне меняет свою структуру, что признают даже наши противники.

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Комментарии
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Евгения Болотова
Сильная экономика это та, когда народ страны не голодает, а когда, например, пенсионеру его пенсии  хватает лишь на коммунальные платы, то это даже и не экономика, это нищая страна, хотя олигархату и хватает на всё, что они возжелают... А строительства все эти снова за счёт народа, за счёт новых налогов и повышения цен, как, например с 1го сентября - такси, сигареты, водочные изделия и тому подобное...
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6 час.
Александр Симаков
Бедненькая Вы наша, как же Вы теперь без такси, сигарет и алкоголя?
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4 час.
Людмила Фирстова
Евгения, это Вы голодающая? Откуда деньги на компьютер и оплату интернета? Это Вы пишите про свою страну 404? Методичку смените, давно устарела!
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3 час.

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