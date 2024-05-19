Я поздравляю всех, кто это помнит

Святослав Сюткин Сюткин Святослав Спасибо всем,кто делится информацией о Дне Пионерии.Меня принимали в пионеры 1961 году и все помню - пионерский костер,первую пионерскую линейку и свой первый пионерский галстук и пилотку! Мы помним свою Великую Страну - СССР и никогда не забудем свое Детство! Как все Здорово было!!!

И Искандер Да нет, Калитка Гарика, чисто-синей она стала в 1975м, в 67м была полушерстяной серой/серо-синей в зависимости от изготовителя. Только штаны снашивались/рвались/выходили из размера куда быстрее чем "пиджак", их заменяли и на самостоятельно пошитые, хотя бы и синие. О чём и разговор в воспоминаниях.