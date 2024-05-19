Это был апрель 1967 года - нас принимали в пионеры.Он был жутко холодным. Ясным до рези в глазах и арктически ледяным.
Я поздравляю всех, кто это помнит
Комментарии
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Святослав Сюткин
Сюткин Святослав Спасибо всем,кто делится информацией о Дне Пионерии.Меня принимали в пионеры 1961 году и все помню - пионерский костер,первую пионерскую линейку и свой первый пионерский галстук и пилотку! Мы помним свою Великую Страну - СССР и никогда не забудем свое Детство! Как все Здорово было!!!
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12 час.
И
Искандер
Да нет, Калитка Гарика, чисто-синей она стала в 1975м, в 67м была полушерстяной серой/серо-синей в зависимости от изготовителя. Только штаны снашивались/рвались/выходили из размера куда быстрее чем "пиджак", их заменяли и на самостоятельно пошитые, хотя бы и синие. О чём и разговор в воспоминаниях.
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11 час.
Михаил Сартин
Ну некоторые и пораньше вступали в пионеры. Но почему-то мне больше помнится как в автобусе едешь и тебя обходит кондуктор, не просит купить билет. Это было просто здорово.
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7 час.
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