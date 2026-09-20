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Ивановские новости

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Ивановский «Мисти парк» возобновил работу после гибели ребёнка

Ивановский «Мисти парк» возобновил работу после гибели ребёнка

Администрация парка заявила о полной проверке аттракционов и дополнительных мерах безопасности. Напомним, 10 сентября в парке погиб 6-летний мальчик.

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