ГОРОСКОП ОТ РЕТРОГРАДНОГО МЕРКУРИЯ 22 мая и с вами Луна в Рыбах. Она пробудет в них до вечера, после на полчасика, с 19 до 19:30 по Москве свалит с курса, чтобы найти себя в самом начале цикла, у Овна.