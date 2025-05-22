ГОРОСКОП ОТ РЕТРОГРАДНОГО МЕРКУРИЯ 22 мая и с вами Луна в Рыбах. Она пробудет в них до вечера, после на полчасика, с 19 до 19:30 по Москве свалит с курса, чтобы найти себя в самом начале цикла, у Овна.
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ГОРОСКОП ОТ РЕТРОГРАДНОГО МЕРКУРИЯ 22 мая и с вами Луна в Рыбах. Она пробудет в них до вечера, после на полчасика, с 19 до 19:30 по Москве свалит с курса, чтобы найти себя в самом начале цикла, у Овна.