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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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ГОРОСКОП ОТ РЕТРОГРАДНОГО МЕРКУРИЯ 22 мая и с вами Луна в Рыбах. Она пробудет в них до вечера, после на полчасика, с 19 до 19:30 по Москве свалит с курса, чтобы найти себя в самом начале цикла, у Овна.

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