Самый большой ледовый каток в Кузбассе появится на Московской площади в Кузбассе

Об открытии ледового катка сообщили в администрации области.В скором времени жители города Кемерово и гости областного центра смогут покататься на самом большом катке в Кузбассе – об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.
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