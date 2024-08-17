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Сачдев: данные по "Севпотокам" говорят, что Киев готов идти против союзников

Сачдев: данные по "Севпотокам" говорят, что Киев готов идти против союзников

Новые данные о подрыве "Северных потоков" в 2022 году портят имидж Украины как обороняющейся страны, они демонстрируют готовность Киева действовать в ущерб своим союзникам.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Да не готов &quot;Киев&quot; идти против союзников, просто там не желают подписываться в том чего они не сделали а точнее физически не могли это сделать. Да и если согласятся по подрыву то будут &quot;паровозами&quot; ничего не получив в замен. Им это надо. Весь мир прекрасно понимает кто и зачем это сделали, а отвечать рано или поздно но придется. А то что сейчас отвечают шестерки ЕС так на то и был расчет Вашингтона и Лондона.
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