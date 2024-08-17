Дмитрий Гурин

Да не готов "Киев" идти против союзников, просто там не желают подписываться в том чего они не сделали а точнее физически не могли это сделать. Да и если согласятся по подрыву то будут "паровозами" ничего не получив в замен. Им это надо. Весь мир прекрасно понимает кто и зачем это сделали, а отвечать рано или поздно но придется. А то что сейчас отвечают шестерки ЕС так на то и был расчет Вашингтона и Лондона.