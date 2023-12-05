СМИ узнали о планах усилить морскую пехоту ВМФ России

Завершена разработка организационно-штатной структуры вновь формируемых дивизий морской пехоты. Как рассказали Известиям источники в Минобороны России, новые соединения "черных беретов" должны стать многофункциональными, способными выполнять различные задачи, в том числе гуманитарные и миротворческие.
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