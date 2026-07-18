«Дедушка без детей»: Александр Морозов растрогал фанатов фото с младенцем

Звезда «Кривого зеркала» поделился непростой семейной историей. Александр Морозов с внуком соцсетиАлександр Морозов, известный по проекту «Кривое зеркало», неожиданно поделился с подписчиками очень личным и умилительным снимком.
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