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7дней.ru

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«Дедушка без детей»: Александр Морозов растрогал фанатов фото с младенцем

«Дедушка без детей»: Александр Морозов растрогал фанатов фото с младенцем

Звезда «Кривого зеркала» поделился непростой семейной историей. Александр Морозов с внуком соцсетиАлександр Морозов, известный по проекту «Кривое зеркало», неожиданно поделился с подписчиками очень личным и умилительным снимком.

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