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Газета.ру

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Тренер Колыванов заявил, что Дзюба провел прекрасную карьеру

Тренер Колыванов заявил, что Дзюба провел прекрасную карьеру

Российский тренер Игорь Колыванов заявил, что форвард Артем Дзюба провел прекрасную карьеру, передает «Евро-Футбол.

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