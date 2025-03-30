Дэвид и Виктория Бекхэм поделились архивными семейными фото по случаю Дня матери

В этом году День матери в Великобритании отмечают 30 марта. По случаю праздника Дэвид и Виктория Бекхэм поделились в своих соцсетях архивными семейными фотографиями, на которых они запечатлены вместе со своими детьми и матерями.
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