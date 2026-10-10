Так сколько же русских в Казахстане?

Александр ШУСТОВ Несмотря на массовую эмиграцию после распада СССР, численность русского населения в Казахстане до сих пор сопоставима с населением небольшой европейской страны.
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А почему это только людей возвращать? Нужно их в Россию вместе с их местами рождения и жительства возвращать.
В общем-то ВЕРНУТЬ БЫ ИХ НАДО - не только русских, но и вообще всех, КТО СЧИТАЕТ СЕБЯ РОССИЯНАМИ !!!
Относительно таких надо усвоить - они НЕ МИГРАНТЫ, А НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ-РЕПАТРИАНТЫ, и подлежат ПЕРВООЧЕРЕДНОМУ принятию в российское гражданство ПО СОВЕРШЕННО ИНЫМ ЗАКОНАМ И ПРАВИЛАМ !!!
Надо сказать, что если в целом по Казахстану русские, в основном, в городах селились, Северный Казахстан - ПРАКТИЧЕСКИ РОССИЯ !!! Со мной учился один уроженец тамошнего Петропавловска, украинец по национальности - он рассказывал, что регион многонациональный, но все неказахи себя РУССКИМИ, А НЕ КАЗАХАМИ СЧИТАЮТ - даже татары и корейцы! Казахов там очень мало, в основном - пришлые начальники, которых присылают на руководящие должности, чтобы показать, кто титульная нация, и "отбыв срок" казахи уезжают! Население свой регион не Казахстаном считают, а Южной Сибирью! Впрочем, рассказывал он это мне ещё в советское время - возможно, сейчас и не так...
русские из кишлаков сделали города,теперь страдают,надо принимать их домой,расселять ,а черножопую мразь назад в кишлаки гнать
Всё-таки любопытно, как считают численность без графы "национальность" в паспорте?Это только "многонациональная"/"дружбонародная" Россия отменила её по желанию "богоизбранцев"/криптоевреев, или в Казахстане национальность тоже определяют по "самосознанию"?
В тогда еще советском казахстане, как правило, директором предприятия был местный бай - он пил чай с такими же "важными" баями как и сам, а заводом реально управлял его зам или главный инженер. И редко где было иначе. Это называлось ростить местные кадры. Вот только к врачам, как и во всей средней азии, местные предпочитали ходить к русским, но не своим, с дипломами, купленными за пару-тройку баранов. Ну, а распад Союза был принят ими меркантильно - русские виноваты во всем виноваты, их в Россию, а их квартиры и нажитое имущество себе. Обезлюдели бы эти страны, но русским ехать просто некуда. В России они чиновникам жить мешают, денег для их жилья нет. Позорище для казахов, но, к примеру, в их ЖКХ местные не идут! Не престижно! Это же не плов неспешно кушать...
и при советах русских в казахстане чмырили...
Узбеки Казахстана живут в Чимкенте, короче, на юга... А казахи севернее
переписали два миллиона русских на казахов.весь фокус....