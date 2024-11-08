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Царьград

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Ноттингемские учёные: гриб Cordyceps militaris предлагает надежду в борьбе с раком

Ноттингемские учёные: гриб Cordyceps militaris предлагает надежду в борьбе с раком

Британские учёные нашли перспективное антираковое средство в грибах Cordyceps militaris. Исследование из Ноттингемского университета показало, как кордицепин прерывает сигналы роста раковых клеток, открывая возможности для новых лекарств.

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