Дугин: "По Украине всё решено". Начинается самое грандиозное шоу на Земле

На "Украину" (как и на безродную стаю), можно только влиять, поставляя ИМ... деньги и оружие (снаряды), иначе... реакция будет ... как у беспородной стаи, облаивание и нападки.... И Александр Дугин ПРАВ... с приходом Трампа, влияние США на Украину.... сошло НАНЕТ.... (Не путайте.... с пресмыканием, самих украинцев, перед США и Англией.

АК

Алекс Кузь

Тут в интернет появилось много информации о том, что рф , якобы, колония сша. На кремль в сша не обращают внимания, цб план по выводу ресурсов выполняет. Сво идёт, все народные вожди сво погибают, все борцы с коммунизмом выезжают и живут в странах нато. Население убывает, земли освобождают. Администрацию электронное голосование не меняет . Дугин правильно не видит того, что по ссср все решено.