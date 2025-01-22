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Дугин: "По Украине всё решено". Начинается самое грандиозное шоу на Земле

Дугин: "По Украине всё решено". Начинается самое грандиозное шоу на Земле

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Комментарии
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Алексей Тан
На &quot;Украину&quot; (как и на безродную стаю), можно только влиять, поставляя ИМ... деньги и оружие (снаряды), иначе... реакция будет ... как у беспородной стаи, облаивание и нападки.... И Александр Дугин ПРАВ... с приходом Трампа, влияние США на Украину.... сошло НАНЕТ.... (Не путайте.... с пресмыканием, самих украинцев, перед США и Англией.
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12 час.
АК
Алекс Кузь
Тут в интернет появилось много информации о том, что рф , якобы, колония сша. На кремль в сша не обращают внимания, цб план по выводу ресурсов выполняет. Сво идёт, все народные вожди сво погибают, все борцы с коммунизмом выезжают и живут в странах нато. Население убывает, земли освобождают. Администрацию электронное голосование не меняет . Дугин правильно не видит того, что по ссср все решено.
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8 час.

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