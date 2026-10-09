Собянин сообщил, что между Тимирязевским и Бутырским районами появился подземный переход

Дмитровское шоссе теперь можно пересекать безопаснее и комфортнее благодаря новому подземному переходу, о котором сообщил Сергей Собянин.
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