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Район Коптево

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Собянин сообщил, что между Тимирязевским и Бутырским районами появился подземный переход

Дмитровское шоссе теперь можно пересекать безопаснее и комфортнее благодаря новому подземному переходу, о котором сообщил Сергей Собянин.

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