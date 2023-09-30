ВСУ за сутки обрушили на ДНР 60 снарядов

Сотрудники представителства ДНР в СЦКК поделились сведениями о проведённых нацистскими формированиями при помощи артиллерийских типов вооружения артиллерийских атаках, целью которых в прошедший день оказывались расположенные на территории региона населённые пункты.
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