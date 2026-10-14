Выплаты участникам СВО - это большие деньги. И вокруг них крутятся те, для кого чужое горе - бизнес.Там, где вращаются крупные суммы, неизбежно появляются люди с "сомнительной моралью".
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