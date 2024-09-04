В Забайкалье хотят привлечь 24 миллиарда рублей инвестиций

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ ТОР «Забайкалье» для разработки золоторудных месторождений и создания таможенного склада, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
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