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Пойнт, Доми и Шварц – звезды дня в НХЛ

Брэйден Пойнт, Макс Доми и Джейден Шварц – звезды дня в НХЛ. Первой звездой признан форвард «Тампы» Брэйден Пойнт с дублем в ворота «Флориды» (3:2 ОТ).

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