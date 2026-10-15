Группа диких кабанов паслась на траве у входа на станцию метро «Старая Деревня», не проявляя беспокойства; как животные оказались в городской черте, пока неизвестно.
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Из Юнтоловки они идут. Там популяция. Много лет так заходят в Приморский район, обычное дело. И лоси оттуда же.
Надо перекреститься, что в Юнтоловке до сих пор не завёлся хычник, который копытных контролирует. Та же линкс линкс, к слову. Или - лупус...