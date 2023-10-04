Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Впервые в истории: палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера

Впервые в истории: палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера

Субъект, прямо скажем, никчемный. Даже если рассматривать исключительно американский политикум, ничего интересного.

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Комментарии
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Владимир Барышев
Да бардак у них в америкосии, давно во всех палатах, чему удивляться  то ,распустили всех пациентов, никакого порядка и надзора нет
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10 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
По закону, временным спикером становится лицо, которое предложил бывший спикер. В данном случае, Кевин Маккарти предложил несколько фамилий, и первым в списке оказался Макгенри&quot;, - уточняет &quot;МК&quot;.       А Пелосси куда заунули?    Ну вот и кончилась политическая карьера Маккарти,а стоила и нужнобыла на укрпине
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5 час.
ЮМ
Юрий Мешков
&quot;что Маккарти спал с блондинистой коллегой-конгрессвумен, бывшей медсестрой чешско-хорватско-польско-франко-канадского происхождения Рене Элмерс (не с мальчиками, и то хорошо)&quot; - да, не много таких у &quot;гегемона&quot; осталось...😜
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4 час.

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