Впервые в истории: палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера

Владимир Барышев Да бардак у них в америкосии, давно во всех палатах, чему удивляться то ,распустили всех пациентов, никакого порядка и надзора нет

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ По закону, временным спикером становится лицо, которое предложил бывший спикер. В данном случае, Кевин Маккарти предложил несколько фамилий, и первым в списке оказался Макгенри", - уточняет "МК". А Пелосси куда заунули? Ну вот и кончилась политическая карьера Маккарти,а стоила и нужнобыла на укрпине