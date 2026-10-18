Армянская спортсменка показала результат 249 кг по сумме рывка и толчка в весовой категории до 86 кг на турнире в Дурресе, завоевав золото.
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