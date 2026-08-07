Смешные мемы и картинки с пивом

Застольный юмор без отстоя и пены! Самый, пожалуй, массовый и всеобъемлющий во всей Галактике праздник сегодня — Международный день пива! Отмечается он в первую пятницу августа, то бишь 7 августа в этом, 2026-м, году.
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