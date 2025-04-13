Израиль нанес целенаправленный удар по больнице на севере Газы

Удар по больнице «Аль-Ахли» на севере сектора Газа, где, по словам израильских военных, располагался командный центр палестинского движения ХАМАС, нанесла армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), говорится в опубликованном 13 апреля в Telegram-канале военного ведомства сообщении.