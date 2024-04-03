Шаурма – интересные рецепты приготовления закуски в домашних условиях

Восток подарил европейской кулинарии много блюд, пользующихся по сей день огромной популярностью. Одним из таких даров стала шаурма — рецепт, возникший из технологии приготовления старейшего блюда — кебаб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии