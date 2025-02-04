Ритейл и производители молока начали переговоры о ценах

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Несколько крупных производителей молочной продукции (среди них молоко, творог, сметана, йогурт) еще в конце декабря оповестили торговые сети о повышении стоимости своих товаров, запланированного на февраль.
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