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Ритейл и производители молока начали переговоры о ценах

Ритейл и производители молока начали переговоры о ценах

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Несколько крупных производителей молочной продукции (среди них молоко, творог, сметана, йогурт) еще в конце декабря оповестили торговые сети о повышении стоимости своих товаров, запланированного на февраль.

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