В американских медиа и социальных сетях вновь разгорелась дискуссия вокруг Зоны 51 — секретной военной базы в Неваде, давно ставшей эпицентром теорий заговора об инопланетянах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV На Украине пожало...
- Г Володин: Время Ма...
- Европа готова сес...
столько слов,а в результате один пиздеж..