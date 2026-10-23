Дональд Трамп рассказал, что предлагал главе Google Сундару Пичаи переименовать Атлантический океан, но получил отказ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Уступки взамен н...
- «Уступки взамен н...
- США выдвинули по ...
Все-таки он болен. Это уже не эпатаж, а диагноз.
Старый придурок-бандит,возомнивший себя великим.