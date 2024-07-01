Двойная потеря Киева: Русские отбили два важных посёлка

В Минобороны подтвердили, что сразу два важных для дальнейшего продвижения армии посёлка - Степовая Новосёловка Харьковской области и Новопокровское, ДНР, - теперь под нашим контролем - русские освободили эти населённые пункты, отбив у ВСУ.