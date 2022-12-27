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«У меня была простуда, кашель все еще не прошел». Самуэльссон рассказал, что не тренировался после этапа Кубка мира в Анси

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал, что не тренировался после этапа Кубка мира в Анси из-за проблем со здоровьем.

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